Rockstar-grunnlegger sier Red Dead Redemption ikke bør fortsette

Rockstar-medstifter Dan Houser mener at Red Dead Redemption 2 er det største spillet han har jobbet med. En prequel som på en eller annen måte fikk fansen til å elske en ny hovedperson mer enn den de allerede kjente, og det anses av mange spillere for å være en historiefortellingstopp for mediet, og Houser mener det er best å la det være i fred.

"Hvert av [Grand Theft Auto]-spillene var på en måte en frittstående historie", sa Houser i et lengre intervju på podcasten Lex Friedman. "Jeg tror det på en måte ville vært mer trist hvis noen fortsatte med Red Dead, fordi det var en sammenhengende to-spillsbue. Det ville kanskje vært mer trist å høre at noen jobber med det. Men igjen, det kommer nok til å skje også. Jeg eier ikke IP-en. Det var en del av avtalen - det er et privilegium å få jobbe med ting, men du eier det ikke nødvendigvis."

Akkurat nå har Rockstar sin egen mastodont å forholde seg til når de skal levere Grand Theft Auto VI. De siste par utgivelsene fra studioet har handlet om enten GTA eller Red Dead, så kanskje den trenden vil fortsette etter at vi får Grand Theft Auto VI, når det enn kommer.

Det er imidlertid vanskelig å ikke se Housers poeng, for hvis vi tenker på hvor et potensielt Red Dead Redemption 3 kan gå, er det vanskelig å se for seg at det kan matche potensialet i de to siste spillene. Jack Marstons historie kan være interessant, men det kan føles som å tråkke vann, og å gå lenger inn i gjengens fortid gir oss kanskje ikke nok nytt materiale.

Hvor vil du se historien gå for Red Dead Redemption 3?