Rockstar-hackere frigjør data uten saftige detaljer om Grand Theft Auto 6

Måneder før utgivelsen av Grand Theft Auto VI, så det ut til at Rockstar hadde blitt farlig hacket igjen. Hackergruppen ShinyHunters brøt seg inn i Rockstar, og truet med å frigjøre dataene de hadde samlet inn hvis utvikleren ikke betalte et gebyr på 200 000 dollar. Rockstar betalte ikke, og ShinyHunters frigjorde dataene.

Via Kotaku ser det ut til at det er lite rart hvorfor Rockstar ikke betalte. Dataene består av mange dokumenter, men ingenting av det har å gjøre med Grand Theft Auto VI kode, eller andre biter av informasjon om det mest etterlengtede spillet gjennom tidene. I stedet får vi noen bekreftelser på detaljer vi allerede visste.

Grand Theft Auto Online tjener hundrevis av millioner av dollar i året, og mesteparten av inntektene genereres gjennom Shark Cards. Red Dead Online tjener en brøkdel av dette beløpet, så det er ikke rart at den online-modusen i utgangspunktet er forlatt. PC har det laveste antallet ukentlige GTA Online-spillere, sammenlignet med Xbox og PlayStation, og det er en liten prosentandel av brukerne som genererer mest penger fra GTA Online.

Det er interessant å se det bekreftet slik, men hvis du var bekymret for at Rockstar potensielt måtte forsinke GTA VI igjen på grunn av dette hacket, ser det ut til at dette ikke vil være tilfelle. Det er ikke å si at spillet definitivt vil komme ut 19. november, men hvis det blir presset tilbake en gang til, tviler vi sterkt på at gamle, forutsigbare finanser som blir lekket vil være hovedkraften bak det.