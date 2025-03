Rockstar har kjøpt opp studioet som har gjenutgitt og oppdatert L.A. Noire og Grand Theft Auto: The Trilogy

HQ

Rockstar Games Rockstar Australia utvider sitt utvalg av spillutviklingsstudioer med et team som de tidligere har samarbeidet med.

I følge Business Wire har Rockstar kjøpt Video Games Deluxe, studioet som nylig har vært ansvarlig for nyutgivelsene og oppgraderingene til L.A. Noire, L.A. Noire: The VR Case Files, og Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Det australske og Sydney-baserte studioet vil bli omdøpt som en del av denne avtalen til å bli Rockstar Australia og tilsynelatende bli ansvarlig for alle ting som porterer og oppdaterer for Rockstars verk i fremtiden.

I en tale om offisielt å bli en del av Rockstar, Video Games Deluxe (og nå Rockstar Australias) grunnlegger, Brendan McNamara, sa: "Det har vært en ære å få jobbe tett med Rockstar Games det siste tiåret. Vi er glade for å være en del av Rockstar Games og for å fortsette arbeidet med å lage de beste spillene som er mulig."

Det er uklart hvor mye oppkjøpet av Video Games Deluxe har kostet Rockstar.