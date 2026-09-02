Rockstar introduserer «neste nivå» innen GTA-rollespill med en offisiell server

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Etter å ha forsøkt å stenge moddingteamet FiveM, en GTA Online RP-plattform, bestemte Rockstar seg for at hvis de ikke kunne slå dem, ville de heller få teamet med på laget, og inngikk et samarbeid med modderne og deres teknologi. De første resultatene av dette samarbeidet er nå vist frem, og snart skal vi få en ordentlig introduksjon til nopixel V, den offisielle rollespillserveren for « Grand Theft Auto V.

Det finnes en trailer du kan se nedenfor, men vi får et mye mer detaljert innblikk den 8. september, da vi skal få se en direktesending fra den lukkede betaversjonen. «I årevis har nopixel satt standarden for sjangeren gjennom sine ambisiøse utgivelser. Nå fornyer nopixel V opplevelsen enda en gang: Et omarbeidet system for karaktertilpasning gir rollespillere flere muligheter enn noensinne til å skape karakterer som er like unike som bakgrunnshistoriene deres, mens nye deler av byen – fra det splitter nye Pixel Hotel & Casino til en oppussing av Cypress Flats som strekker seg over seks kvartaler – legger til rette for nye historier,» avslører Rockstar i et nytt blogginnlegg.

Det er noen ambisiøse mål med nopixel V. Over 1000 eiendommer som spillerne kan eie, mange virksomheter å bli en del av, og liv å leve på begge sider av loven. Det hele høres veldig imponerende ut hvis det lar seg gjennomføre, men det får en også til å lure på hvordan dette vil utarte seg etter hvert som vi nærmer oss utgivelsen av Grand Theft Auto VI og dets mystiske flerspillertilbud.