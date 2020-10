Rockstar kjøper opp Crackdown 2-utviklerne

Du ser på Annonser

Siden Rockstar nærmest satte alle utviklerne sine til å jobbe med Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 er det nok flere der ute som glemmer eller ikke vet at selskapet består av en drøss med studioer over de fleste kontinenter. Nå har det fått enda et.

Rockstar har nemlig kjøpt Ruffian Games, det britiske studio som er mest kjent for å gi oss Crackdown 2 og å hjelpe til med Crackdown 3 og Halo: The Master Chief Collection. I kjent stil skifter det derfor navn, og fremover vil Ruffian passende nok være kjent som Rockstar Dundee.