Rockstar kranglet om hvor mye søppel det skal være i gatene i GTA-spillene

HQ

Detaljer er ofte det som beriker et spill, og Rockstars åpne verdener i Grand Theft Auto-spillene har ofte føltes levende på en måte som få andre spillutviklere klarer. Men det er ikke alltid man er enige om alle disse detaljene, og nå har en tidligere ansatt delt litt informasjon om noe så enkelt som søppelet vi ser i gatene.

Obbe Vermeij, som jobbet med både Grand Theft Auto III og San Andreas, har sagt at gatene i den tredje delen føltes altfor rene, så han la til søppel. Han delte følgende på X: "Det er et enkelt rektangel som av og til beveger seg med vinden. Det kan også bli dratt med av forbipasserende biler. Kunstnerne har laget fire teksturer til det. To aviser og to blader."

Da det var tid for San Andreas, måtte han imidlertid fjerne det fordi andre utviklere i studioet ikke likte det:"Det var ikke alle i teamet som likte søppelet. Jeg fjernet det for San Andreas fordi jeg til slutt tapte diskusjonen."

Det gjenstår å se hvor skitne, eller rene, gatene vil være i det kommende GTA VI.