Rockstar-medgrunnlegger avslører hvorfor Bully 2 aldri ble noe av

Selv om Rockstar i dag er mest kjent som Red Dead- og GTA-studioet, var det en tid da vi kunne forvente logoen deres på en håndfull andre store IP-er. L.A. Noire, Bully og flere kom fra Rockstar, og selv om disse spillene fortsatt har sine fans, tviler vi på at vi vil se noe mer fra dem.

Dan Houser forklarte hvorfor Bully 2 aldri ble noe av i en nylig samtale med IGN (via Insider Gaming), der han forklarte utfordringene Rockstar står overfor som studio, selv med sitt rykte. "Jeg tror det bare var problemer med båndbredden", sa han. "Du vet, hvis du har et lite kreativt team og en liten ledergruppe, kan du ikke gjøre alle de prosjektene du vil."

"Og du vet, vi - slik vi er strukturert i Absurd [Ventures], driver vi med to prosjekter med et ganske lite team, og vi prøver virkelig å tenke gjennom det. Hvordan kan vi gjøre det og samtidig holde begge i bevegelse?" Houser utdypet.

Absurd Ventures er Housers nye studio, som for tiden har som mål å lage spill, multimediauniverser og mer. Vi får se om det er noen båndbreddeproblemer der borte, men nå har vi i hvert fall en grunn til at Bully 2 aldri ble noe av.