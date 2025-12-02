Rockstar-medstifter Dan Houser advarer mot "kugalskap" i AI

HQ

Få spørsmål er mer polariserende i dagens verden enn bruken eller avvisningen av kunstig intelligens i hverdagen, fra kodeoptimalisering til direkte erstatning av jobber og kreative prosjekter. Mangelen på regulering og den uforholdsmessig store utviklingen vi opplever hver dag, virker som en snøball som ruller ned fjellsiden. Og en så relevant stemme som Rockstars medgrunnlegger og skaperen av Grand Theft Auto og Red Dead Redemption II, Dan Houser, mener at hvis vi ikke begynner å begrense bruken av AI og holder kreative mennesker i ligningen, kan hele AI-industrien bli rammet av kugalskap.

Litt kontekst, hvis du er for ung til å forstå metaforen. Bovin spongiform encefalopati (eller kugalskap) var en degenerativ sykdom som ble forårsaket av at kyr ble fôret med fôr laget av animalske deler fra andre kyr. Sykdommen angrep hjernen til kyrne, og ble deretter overført til mennesker ved at de spiste kjøtt fra syke dyr. Den forårsaket en helsekrise uten sidestykke i Storbritannia på midten av 1980- og 1990-tallet.

Dan Houser hevder at de som i dag kontrollerer virksomheten og utviklingen av kunstig intelligens, ikke er særlig kreative mennesker: "Noen av disse menneskene som prøver å definere menneskehetens fremtid, kreativitet eller hva det måtte være, gjennom AI, er ikke de mest humane eller kreative menneskene. Så på en måte sier de: "Vi er bedre mennesker enn dere er". Det er åpenbart ikke sant."

AI vil til slutt sluke seg selv ... så vidt jeg vet - og det er ganske overfladisk - søker modeller etter informasjon på internett, men internett vil i økende grad bli fylt med informasjon generert av modeller. Det er som da vi matet kyr med kyr, og vi fikk kugalskap.

Tror du internett vil ende opp med å bli overmettet av AI-er som spiser av hverandre og går i forfall og ødelegger bransjen helt?