Rockstar sier at det ikke finnes «noen AI» i Grand Theft Auto VI

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Mange ser på utvikling av spill med AI som både lat og fantasiløst, samt noe som risikerer å hemme innovasjonen i spillbransjen, ettersom AI baserer seg på eksisterende elementer i stedet for å prøve å komme med nye ideer. Som et resultat avviser mange spill laget med denne teknologien fullstendig.

Men... hva med Grand Theft Auto VI? Har Rockstar tydd til AI for å fylle spillet med halvferdige skapninger, eller har de valgt den vanskelige veien? For de som har vært bekymret for dette, har vi nå noen gode nyheter. Programleder Greg Miller fra Kinda Funny Games sier at han snakket med Rockstar om saken og spurte rett ut om GTA VI delvis var laget ved hjelp av AI.

Heldigvis var svaret han fikk betryggende, og representanten fra Rockstar uttalte klart og tydelig at det ikke er «noen AI» i Grand Theft Auto VI. Og med det kan vi slappe av. Hvis du gikk glipp av den helt fantastiske presentasjonen av spillet forrige uke, kan du finne den her.