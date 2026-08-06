Rockstar skal gi oss et utvidet innblikk i « Grand Theft Auto VI via Netflix

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Det er ikke helt trailer nummer tre, men det er en klar bekreftelse på når vi får se den. Mens vi teller ned månedene til lanseringen av Grand Theft Auto VI, har Rockstar bekreftet at en utvidet presentasjon av spillet kommer 27. august.

Det er ikke sagt noe om hva denne utvidede presentasjonen vil inneholde. Det er heller ikke sagt noe om hvor lang den vil være. Bare en dato og et klokkeslett. Torsdag 27. august kl. 15:00 ET. Det er kl. 20.00 BST/21.00 CEST for oss som bor på den andre siden av Atlanterhavet. Denne utvidede presentasjonen vil dessuten først bli strømmet via Netflix.

Hvis du ikke er Netflix-abonnent, må du vente noen timer, siden videoen også kommer på Rockstar Games’ YouTube-kanal og Grand Theft Auto VI den 27., men kl. 21:00 ET, noe som betyr at YouTube-videoen blir sluppet langt ut på natten for oss i Europa.

Sjekk ut teaseren for den utvidede presentasjonen nedenfor: