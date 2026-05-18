Rockstar var involvert i utviklingen av Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

På mandag fikk vi endelig snakke om spillet vi har jobbet med den siste uken: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight som jeg personlig kalte "det absolutt beste Lego-spillet jeg noensinne har hatt gleden av å spille" i vår anmeldelse. Men å oppnå det har ikke vært helt enkelt for et studio som TT Games, og det er grunnen til at de har fått litt hjelp.

Nå melder VGC at et ganske velkjent studio har bidratt til dette ekspansive og polerte Batman-eventyret ... nemlig Rockstar. Hele 24 personer fra Rockstar har vært involvert i utviklingen i flere nøkkelroller, og TT Games har også fått hjelp fra Warner Bros. Games Montreal, som tidligere har utviklet spill i Arkham-serien.

Etter de svært middelmådige Gotham Knights og Suicide Squad: Kill the Justice League, krysser vi fingrene for at Batman: Legacy of the Dark Knight vil markere starten på DC-spill av høyere kvalitet, og etter de siste ryktene å dømme kan det godt hende at det blir tilfelle, ettersom Injustice 3 angivelig skal bli den neste store DC-tittelen.