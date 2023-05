Rockstar-grunnlegger avslører sannheten om Table Tennis

Våren 2006 overrasket Rockstar Games verden da de lanserte det som fortsatt står som et av studioets mest uvanlige og uventede spill, nemlig Table Tennis. Et ekte kjærlighetsbrev til sporten med en dybde og kompleksitet som ville ha imponert selv Jan-Ove Waldner. Det var absolutt ikke det du kunne forvente av utvikleren som tidligere nesten utelukkende hadde gitt verden det ene voldelige actionspillet etter det andre. Så hva var egentlig bakgrunnen for dette merkelige prosjektet?

I et nylig intervju med IGN snakket Rockstar-grunnlegger Sam Houser om hvordan studioet ønsket å gjøre noe radikalt annerledes som demonstrerte mulighetene til den nye generasjonen konsoller og hadde dette å si:

"Vi elsker absolutt Table Tennis og ønsket å prøve å lage noe som kunne vise publikum hva som kan være mulig i neste generasjon videospill."

Det ser imidlertid ikke ut til å være hele sannheten, og Jamie King, som også var med å grunnlegge Rockstar, nevner at spillet hovedsakelig ble opprettet for å demonstrere kraften til deres daværende nye RAGE-motor som senere ble grunnlaget for Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption og Red Dead Redemption 2. King sa også at RAGE først og fremst ble opprettet som svar på at Electronic Arts kjøpte Criterion og deres Renderware, som Rockstar hadde brukt til å lage Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City og Grand Theft Auto San Andreas.

Rockstar var ikke det minste opptatt av å plutselig begynne å betale lisensavgifter for å bruke Renderware, spesielt til det som på den tiden var en av deres største rivaler. I et intervju med Time Extension forklarte King sin reaksjon på nyheten om overtakelsen:

"Jeg var i Rockstar Wien og jobbet med portene for Max Payne for konsoller, og jeg gikk av flyet, og Sam sa: 'Jævla EA har nettopp kjøpt Renderware, vi må lage vår egen motor, ordne det!" Så jeg er som 'Kult, ok!' Og så, en av grunnene til at vi elsket Rockstar San Diego var at de hadde en fantastisk eksportør, og vi elsket Midtown Madness. Så vi tok med folk fra Rockstar Vienna og Rockstar North til San Diego og skapte RAGE. Så jeg hjalp til med å bygge det første teamet og begynnelsen på neste generasjons motor som Rockstar fortsatt bruker i dag. Og så fikk vi dra til Japan og spille med PlayStation 3 før noen andre da det bare var en stor sølvfarget boks med en rød knapp."

King snakket også mer detaljert om ideene bak Table Tennis og hvordan det hovedsakelig handlet om å teste fysikk på de nye konsollene.

"Rockstar Games Presents Table Tennis var egentlig et spill for oss for å vise frem eller bevise spillmotoren vår fra et fysikkperspektiv. Det var en fin og liten og realistisk ting å lage i tide, ikke sant? Fordi PlayStation 3 var hele celleprosessorarkitekturen der hvis du var en Xbox-utvikler og du ikke hadde satt deg ned med Sony og sett bussen og SPUene og hva som helst, måtte du være så disiplinert om hvordan du brøt ned koden din og sendte instruksjonene for å komme tilbake og kompilere på nytt. På en Xbox hadde du tre PowerPC-brikker, og de kunne alle se hverandre, du kunne være veldig slurvete med koden din."

For de som vil sjekke ut den gamle traileren for spillet, kan du gjøre det her.

