Rockstars medgrunnlegger avslører hvilken Grand Theft Auto-figur han liker best

En av de viktigste personene bak de moderne Grand Theft Auto-spillene er Dan Houser, som har skrevet så godt som alle spillene i serien (samt begge Red Dead Redemption-spillene) og også vært produsent på over halvparten av dem. Inkludert utvidelsene.

Men i 2020 forlot han Rockstar for å prøve lykken på egen hånd. Nå dukker han opp i podcasten Lex Clips, der han avslører hvilke karakterer han mener er de beste i serien. Selv om Rockstar har blitt hyllet utallige ganger for sine fenomenalt fine karakterskildringer, er det én som får hjertet hans til å banke litt raskere. Her er de tre han liker best :



Niko Bellic - Grand Theft Auto IV

Carl "CJ" Johnson - Grand Theft Auto: San Andreas

Michael De Santa - Grand Theft Auto V



Hvis skaperen selv får velge, er Niko den sterkeste karakteren i serien, og vi kan ikke annet enn å si at det er lett å forstå hvorfor, med tanke på hvor annerledes, klisjéfri og velskrevet han var.

Er du enig med Hourser, eller er det noen andre du liker bedre?