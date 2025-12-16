Rockstars siste kunngjøring beskyldes for å være full av "usannheter og desinformasjon"

HQ

Rockstar tok endelig bladet fra munnen nylig og kommenterte påstandene om såkalt "fagforeningsknusing" da de plutselig sparket over 30 ansatte, som alle tilfeldigvis diskuterte opprettelsen av en intern fagforening i samarbeid med representanter for Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB).

Rockstar står fast ved sin forklaring og mener fortsatt at de ansatte delte "sensitiv informasjon" om spillspesifikke detaljer til eksterne parter, noe det ikke finnes bevis for, selv etter at Discord-tråden ble sjekket av et uavhengig mediehus.

Og i en uttalelse til Eurogamer uttrykker også IWGB skepsis til kunngjøringen :

"Nok en gang har de valgt å feilaktig karakterisere arbeidere som snakker om arbeidsforholdene sine i et privat forum som 'lekkasje av informasjon'. Det er vanskelig å forstå denne uttalelsen som noe annet enn et desperat forsøk på å avlede oppmerksomheten fra den globale granskningen de har vært utsatt for den siste måneden. Fra den britiske statsministeren i Underhuset til spillutviklere over hele verden som har brutt ut i protest - alles øyne er rettet mot Rockstar og deres lovløse angrep på menneskene som tjener milliarder på dem."

Rockstar vil bli saksøkt for disse oppsigelsene.