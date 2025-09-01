Rocksteady ansetter Assassin's Creed-veteran som ny spilldirektør

HQ

Rocksteady ser ut til å ha funnet sin nye spillregissør. Etter floppen med Suicide Squad: Kill the Justice League forestilte vi oss at det ville være noen ganske betydelige omveltninger i studioet, og det ser ut til at det kreves nytt lederskap for å ta Rocksteady videre til sin neste tittel.

Som bekreftet av Batman Arkham Videos og oppdaget av MP1st blir Assassin's Creed-franchiseveteran Bill Money med i teamet som jobber med Rocksteadys kommende tittel. Etter å ha jobbet med Assassin's Creed Origins, Mirage og Valhalla, er Money godt kjent med tredjepersons nærkamp og åpne verdener, som det ser ut til at Rocksteady vender tilbake til i sitt nye prosjekt.

Ryktene fortsetter å svirre om at dette nye spillet blir en Batman-tittel for én spiller. I så fall har Money igjen litt erfaring, ettersom han jobbet med Batman: Arkham Origins med WB Games Montreal.

Vi må imidlertid vente på offisiell bekreftelse fra Rocksteady eller WB før vi begynner å hoppe til konklusjoner. Uansett ser det ut til at Batman: Arkham-studioet tar store skritt for å få ballen til å rulle med sin neste tittel.