Rocksteady forlater Suicide Squad: Kill the Justice League i januar

De fleste av oss fryktet det verste da Rocksteady viste Suicide Squad: Kill the Justice League for første gang, og anmeldelsene som fikk det til å høres ut som definisjonen av "meh" gjorde mange nervøse for studioets fremtid. Den gode nyheten er at utviklerne av Batman: Arkham Asylum vil fortsette å lage spill til tross for en del permitteringer i september. Likevel visste vi hva som var i vente da Rocksteady lovet å "i det minste" levere den mengden ekstra innhold de hadde lovet, så dagens kunngjøring er ikke overraskende.

Rocksteady bekrefter at sesong 4 episode 8 vil være det siste Rocksteady legger til i Suicide Squad: Kill the Justice League når denne oppdateringen kommer i januar. Dette betyr ikke at de vil stenge serverne og gjøre det umulig å spille. Det er faktisk det motsatte, ettersom spillet kan spilles uten internettforbindelse etter å ha lastet ned episode 7 senere i dag. Vi får også Deathstroke som en spillbar karakter, så det britiske studioet fortjener litt ros for å avslutte sin støtte med et smell før de vender alt fokus mot et nytt, hemmelig spill.