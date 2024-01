Rocksteady-grunnleggerne danner nytt studio

HQ

Rocksteady Studios-grunnleggerne Jamie Walker og Sefton Hill har etablert et nytt utviklingsstudio i London. Hundred Star Games er en oppstartsbedrift som skal bestå av kun 100 bransjeveteraner og nye talenter.

Selv om studioet ikke er offisielt annonsert, har Polygon klart å spore opp en oppføring på bedriftsnettstedet Endole, der Hill og Walker er oppført som direktører. Selskapets nettsted ble lansert i oktober, og det ansetter for tiden rundt 25 medarbeidere.

LinkedIn-profiler tyder også på at Rocksteady-grunnleggerne har søkt etter talenter i sitt tidligere studio, ettersom noen av de ledende utviklerne fra Suicide Squad: Kill the Justice League-studioet har sluttet for å gå til et uannonsert selskap.