Rocksteady pitchet en gang et Superman-spill, men ble avvist ifølge insider

Rocksteady ble et verdenskjent studio ved å utvikle de tre hovedspillene i Batman Arkham-serien, men siden lanseringen av Batman: Arkham Knight har deres neste prosjekt vært omtåket av mystikk. Det er det forskjellige forklaringer på, men flere insidere, samt flere rapporter, har blant annet nevnt at Rocksteady faktisk har jobbet på flere prosjekter, men at et eller flere har blitt avlyst.

Et av disse var, hvis man skal tro insider James Sigfield, et Superman-spill, som de visstnok pitchet til Warner Bros., men som så sa nei til prosjektet.

"Hearing from multiple sources that Rocksteady pitched a Superman game to WB as a follow up to Arkham Knight, and WB passed on the project."

Man kan faktisk finne flere hint til Metropolis og Superman i nettopp Batman: Arkham Knight.