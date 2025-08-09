Rod Fergusson tar farvel med Diablo og Blizzard

HQ

Etter fem år ved roret i Diablo-serien forlater Rod Fergusson Blizzard og Microsoft på jakt etter nye utfordringer. Han forsikret fansen om at teamet er godt forberedt på fremtiden, selv i hans fravær, og uttrykte stolthet over hva de har oppnådd sammen. Fergusson hintet også om spennende prosjekter fremover - både for seg selv og for Diablo.

I et innlegg på X skrev han :

"Etter fem år med å drive Diablo-franchisen fremover med fire store lanseringer, er det på tide for meg å gå bort fra Blizzard/Microsoft, med sverdet i hånden, og se hva som er det neste."

Blizzard har bekreftet nyheten, men har ikke gitt noen kommentar til årsakene bak hans avgang, eller hvem som vil ta over ledelsen av Diablo-teamet fremover. Xbox-sjef Phil Spencer takket Fergusson på sosiale medier, og berømmet hans bidrag til en av spillverdenens mest ikoniske serier.

"Du brakte styrke, helvetesild og visjon til en av spillverdenens mest ikoniske franchiser. Det var fantastisk å spille Diablo IV med deg - takk for alt du ga til spillet og fellesskapet."

Nøyaktig hva Fergusson vil gjøre videre gjenstår å se, men vi ønsker ham lykke til.