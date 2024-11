Rod Stewart bekreftet som Glastonbury 2025s første stjerne

HQ

Endelig vet vi hvem som blir en av stjernene som skal stå på scenen i Glastonbury når den legendariske musikkfestivalen vender tilbake sommeren 2025. Etter at billettene til arrangementet ble utsolgt på 30 minutter, vet fansen nå at rockelegenden Rod Stewart blir en av de veteranene og ikoniske artistene som skal opptre på Pyramid Stage under teatime legend-sporet.

Dette blir faktisk første gang Stewart vender tilbake til Glastonbury siden han også var headliner på Pyramid Stage tilbake i 2002. Om sin uunngåelige Glasto-gjenkomst, la Stewart til :

"Jeg er stolt, klar og mer enn i stand til å glede og pirre vennene mine på Glastonbury i juni."

Stewart er en av de mest suksessrike og populære rockestjernene gjennom tidene, og deler for tiden rekorden med David Bowie, Taylor Swift og U2 på listen over artister som har flest nummer én-album i Storbritannia noensinne, med 11 album.

