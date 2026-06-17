Røde Kors spår at ebolaepidemien kan vare i et år

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Ifølge Røde Kors kan ebolaepidemien vare i et år, som rapportert av Le Monde og YLE.

Ifølge Røde Kors foreligger det kun omfattende data om smittetilfeller i omtrent en tidel av utbruddsområdet, og det er også hull i beredskapen. Røde Kors advarer også om at toppen av ebola-smitten i Den demokratiske republikken Kongo ennå ikke er nådd. Så langt er det 808 bekreftede tilfeller, inkludert 192 dødsfall.

Det kan ta et år før epidemien er over, slik Røde Kors’ feltdirektør Bruno Michon uttaler.

«Det er svært vanskelig å vite nøyaktig i hvilken grad epidemien sprer seg. --- «Toppen ligger, tror jeg, ikke bak oss, men foran oss. --- «Vi frykter at dette kan vare i ett år.»

Provinsene Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu er hardest rammet. Tallene for antall smittede er motstridende, da det er vanskelig å få tak i pålitelig informasjon fra den nordøstlige delen av Kongo. Det pågår sammenstøt mellom opprørsgrupper og regjeringsstyrker i området. Folk blir tvunget til å flykte fra smitteområdene. Det er vanskelig å rapportere og behandle smittede, ettersom flyktningene beveger seg fra sted til sted.

Uganda, et naboland til Den demokratiske republikken Kongo, har rapportert om 19 smittetilfeller og to dødsfall.