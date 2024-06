Røde Kors tilbyr Tetris t-skjorter hvis du gir blod

Røde Kors har inngått et samarbeid med Tetris i et forsøk på å få folk til å gi blod. Frem til 9. juni kan du få tak i en eksklusiv Tetris t-skjorte hvis du registrerer deg for å gi blod via Røde Kors' nettside.

Tilbudet gjelder bare så lenge lageret rekker, så hvis du ikke er sjenert og har lyst til å gi litt av blodet ditt, kan du kanskje få en gratis t-skjorte ut av det. T-skjorten feirer også Tetris sitt 40-årsjubileum, og den er ganske fin når det kommer til designet, med et spill på Tetris som noen utvilsomt er i ferd med å tape, med et rødt kors som neste brikke.

"Røde Kors er glade for å samarbeide med et så ikonisk merke som Tetris for å oppmuntre publikum til å gi blod", sier Darren Irby, administrerende direktør for givere og sponsormarkedsføring for det amerikanske Røde Kors. "Det at Tetris appellerer til flere generasjoner gjør at den passer perfekt for oss når det gjelder å nå ut til både unge og eldre for å oppmuntre dem til å ta affære og brette opp ermet for å bidra til å redde liv."

