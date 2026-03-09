Rodri får 80 000 pund i bot for å ha skjelt ut dommeren under 2-2-kampen mellom Manchester City og Tottenham

HQ

Premier League-kampen mellom Tottenham Hotspur og Manchester City 1. februar endte 2-2. City scoret to mål i første omgang, men Dominic Solanke for Spurs scoret to i andre omgang. Manchester City-spillerne protesterte kraftig på at Solankes mål burde ha blitt underkjent av VAR, ettersom Solanke tilsynelatende traff City-forsvarer Marc Guehi før han rørte ballen.

Etter kampen klaget den spanske midtbanespilleren Rodri på dommeren: "Jeg vet at vi vant for mye og at folk ikke vil at vi skal vinne, men dommeren må være nøytral. Det er ikke rettferdig fordi vi jobber så hardt."

Rodris utbrudd har gitt ham en bot på 80 000 pund av fotballforbundet. "Det ble påstått at midtbanespilleren opptrådte på en upassende måte under et medieintervju etter kampen ved å komme med kommentarer som antyder partiskhet og/eller stiller spørsmål ved integriteten til en kampfunksjonær og/eller kampfunksjonærer", skrev FA i en uttalelse mandag. Han fikk en advarsel, men ingen sportslig sanksjon.

City kan ha tapt to verdifulle poeng den dagen i jakten på Premier League-tittelen bak Arsenal, mens Tottenham fortsatt er uten seier i ligaen i 2026, og fansen oppfordrer til"massive protester" på de kommende kampene.