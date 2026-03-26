Rodri Hernández åpner døren til Real Madrid: "Man kan ikke si nei til de beste klubbene i verden"

Rodrigo Hernández er tilbake på det spanske landslaget, friskmeldt fra skadene sine, for å lede laget i de to siste vennskapskampene før VM, mot Serbia og Egypt. Manchester City-midtbanespilleren ble spurt i den spanske radiostasjonen Onda Cero om hvordan han har kommet seg etter korsbåndsbruddet som holdt ham på sidelinjen i nesten ett år, etterfulgt av andre skader, og han er positiv fordi det har gitt ham mulighet til å roe ned og "lade batteriene".

"Hvis jeg måtte velge et øyeblikk da det skjedde med meg, ville jeg kanskje ha valgt da det skjedde (...) Det var bra for meg å hvile, å roe ned. Mentalt var det mye slitasje. Det har gitt meg mulighet til å lade batteriene og komme tilbake med en enorm entusiasme.

"Denne sesongen har jeg ikke så mange minutter på banen, og jeg kommer tilbake mye friskere."

Rodri åpner døren til Real Madrid til tross for at han spiller i Atlético

Rodri ble også spurt om ryktene om en mulig overgang til Real Madrid, og 29-åringen var svært positiv til tanken, selv om han hadde spilt for erkerivalen Atlético de Madrid tidligere.

"Jeg har ett år igjen av kontrakten, så på et eller annet tidspunkt må vi sette oss ned og snakke sammen", sa Rodri, og da han ble spurt spesifikt om Real Madrid, sa han at "selv om jeg har spilt for Atlético, er ikke Madrid en stengt dør for meg; man kan ikke takke nei til de beste klubbene".

Han avviser også at han har noe uvennskap med Vinícius Jr. utover den åpenbare sportslige rivaliseringen, etter at Rodri vant Ballon d'Or over den brasilianske kantspilleren. "De ønsket å sette oss opp mot hverandre, og jeg har en dyp beundring for spilleren Vinicius."