Rodri kan være tilbake i Manchester City 1. januar mot Sunderland, bekrefter Guardiola

Arsenals 4-1-seier over Aston Villa 30. desember legger mer press på Manchester City, som må vinne mot sesongens underdog, Sunderland, for å holde følge med det høye presset. Laget har forbedret seg mye de siste ukene sammenlignet med hvordan de var i fjor, og 1. januar kommer en klubblegende tilbake: Rodri, som har fortsatt å lide av en rekke skader etter at han ble friskmeldt etter korsbåndsavrivningen på slutten av forrige sesong.

Manager Pep Guardiola bekrefter at den spanske midtbanespilleren og Ballon d'Or 2024 er i stand til å spille noen minutter. "Rodri har kommet tilbake. Kanskje han kan spille noen minutter. Vi trenger det desperat. Doku, kanskje", sa Guardiola, som sa at de har syv eller åtte skadde spillere og to på Afrikamesterskapet. "Når det gjelder troppen er vi ikke på vårt beste akkurat nå, men når det gjelder poeng er vi bedre enn forrige sesong".

Kampen kommer uker etter at City slo Sunderland 3-0 på Etihad Stadium, men Guardiola sa at de er en tøff klubb med en "utrolig" støtte fra publikum: De var i andredivisjon i fjor og ligger nå på sjuendeplass i ligaen, etter å ha slått Newcastle, Arsenal og spilt uavgjort mot Aston Villa.