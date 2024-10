Rodri og Aitana vinner Ballon d'Or i en seremoni preget av Real Madrids boikott

HQ

Vinnerne av Ballon d'Or 2024 har blitt kunngjort, og som forventet vant Rodrigo Hernández, 'Rodri', Ballon d'Or 2024, på grunn av sin rolle i Manchester City (vinner av Premier League) og Spania (UEFA Euro Cup).

Real Madrid har imidlertid vunnet prisen for beste herrelag, og Carlo Ancelotti har vunnet prisen for beste trener. Det er første gang Real Madrid har vunnet prisen for beste klubb (en pris som ble innført i 2021, bare Chelsea og Manchester City har vunnet den).

Ingen plukket ut disse prisene, ettersom klubben hadde bestemt seg for ikke å delta på seremonien da det ble klart at Vinícius Júnior ikke kom til å vinne.

Ikke overraskende vant FC Barcelona prisen for beste kvinnelag. Lamine Yamal vant også Kopa Trophy for beste unge spiller. Her er listen over de 30 finalistene til Ballon d'Or for menn og kvinner, i rekkefølge etter antall stemmer.

Ballon d'Or for menn for 2024-vinnerne



Rodri

Vinícius Júnior

Jude Bellingham

Dani Carvajal

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Lautaro Martínez

Lamine Yamal

Toni Kroos

Harry Kane

Phil Foden

Florian Wirtz

Dani Olmo

Ademola Lookman

Nico Williams

Granit Xhaka

Federico Valverde

Emiliano Martínez

Martin Ødegaard

Hakan Çalhanoğlu

Bukayo Saka

Antonio Rüdiger

Rúben Dias

William Saliba

Cole Palmer

Declan Rice

Vitinha

Álex Grimaldo

Artem Dovbyk

Mats Hummels



Ballon d'Or for kvinner for 2024-vinnere