Rodri ryktes igjen til Real Madrid nå som Guardiola forlater Manchester City

De siste 48 timene har vært smertefulle for Manchester City-fansen: fra å ha en av verdens beste trenere og fortsatt ha reelle sjanser til å vinne Premier League-tittelen, til å tape racet tidligere enn forventet... og, verst av alt, å miste Pep Guardiola. En avgang som fortsatt ikke er bekreftet av klubben, men som ansatte og spillere antar har vært ryktet en stund, men aldri på så kort varsel.

Guardiola er ikke den eneste legenden som forlater klubben: Kaptein Bernardo Silva forlater klubben i sommer etter ni år, i tillegg til forsvarsspilleren John Stones, som ikke får fornyet kontrakten sin. Men de er kanskje ikke de eneste, ettersom andre spillere kan være mer tilbøyelige til å forlate klubben nå som Guardiolas innflytelse tar slutt, med nye rapporter som knytter Rodri og Real Madrid sammen.

Rodri, som har kontrakt til 2027, har uttrykt ønske om å spille for Real Madrid, og det sies at han gjerne vil tilbake til LaLiga på et eller annet tidspunkt, selv om det ikke har vært noen reelle trekk fra noen av sidene (Madrid for å kjøpe ham eller City for å selge ham). Men uten Guardiola antyder spanske medier nok en gang at Rodri kan være en ideell signering for Real Madrid.

Rapporter fra Madrid og Barcelona om at Rodri er på Real Madrids radar

Spanias største sportsavis Marca kom i dag ut med Rodri på forsiden, selv om reportasjen stort sett er laget av "hvis". "Real Madrid tror at hvis omstendighetene er riktige, kan overføringen være levedyktig", skrev avisen. "Klubben har lenge beundret profilen hans: lederskap, taktisk intelligens, balanse og evnen til å kontrollere spillet. Og spilleren vil veldig gjerne ha på seg den hvite trøya."

Den Barça-orienterte avisen Sport melder også at Rodri er en av nøkkelspillerne på radaren denne sommeren, spesielt med tanke på at markedsverdien hans har sunket fra 90 millioner tidligere denne sesongen til 65 millioner.

Hvis andre rapporter som sier at Mourinho vil få det siste ordet om signeringer (i det fortsatt ubekreftede tilfellet at han signerer som ny trener for Real Madrid) er sanne, vil det til syvende og sist være opp til portugiseren å bestemme hvilken midtbanespiller de signerer, med andre navn som slenges rundt, som Vitinha fra PSG eller Enzo Fernández fra Chelsea, som er yngre og tilsynelatende i bedre form, men som også kan være dyrere...

Tror du Rodri ville passet godt i Real Madrid?