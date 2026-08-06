Rodri velger Barcelona fremfor Real Madrid, og fansen er ikke fornøyd til tross for signeringen av Diomande

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Rodri Hernández har valgt FC Barcelona fremfor Real Madrid i en siste-minutt-vending angående fremtiden hans, noe som definitivt betyr at han forlater Manchester City før kontrakten hans utløper neste år. Til tross for rapporter om at Real Madrid hadde bestemt seg for å signere ham, klarte de ikke å komme til enighet med Manchester City i tide, og Barcelona kom også inn i kampen.

Angivelig snakket Barça-trener Hansi Flick med Rodri, som var interessert i å spille for et lag som passet bedre til hans spillestil, samt å gjenforenes med flere av spillerne på det spanske landslaget som nettopp har vunnet VM. Flere medier melder at Rodri offisielt har informert alle tre klubbene om sin beslutning, og nå vil Barcelona begynne å jobbe med en overgang som kan komme opp i 60 millioner euro.

Alt dette skjedde samtidig som Real Madrid kunngjorde signeringen av Yan Diomande, den 19 år gamle vingeren som ble klubbens dyreste spiller gjennom tidene, med en pris på rundt 135 millioner euro avhengig av ulike faktorer. De fleste fans er imidlertid ikke fornøyde, og gir klubben beskjed om dette i kommentarene til hvert eneste innlegg på sosiale medier, inkludert dette ikke særlig velvalgte memet.

Madrid-fansen var begeistret over å få en ny midtbanespiller, og spesielt en med Rodris kvalitet og bakgrunn, som nå ser ut til å være på vei til deres erkerivaler...