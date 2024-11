Rodri velger ut det viktigste øyeblikket i karrieren: "Etter det endret mentaliteten min seg"

HQ

Rodri Hernández, Ballon d' Or-vinneren, ga et åpenhjertig intervju med den spanske radiostasjonen COPE, hvor han snakket om mange, mange forskjellige ting. Han sa at han ikke ble såret av at Vini ikke var til stede under seremonien ("hvorfor skulle jeg bli såret"), han anser Erling Haaland som den mest avgjørende spilleren akkurat nå, og han ser til og med på det å komme tilbake på banen med Manchester City denne sesongen som en utfordring for ham.

I en alder av 28 år har han vunnet Champions League 2023, UEFA Euro Cup 2024 med Spania og en god haug med Premier League-titler siden han kom til City i 2019. Karrieren hans har vært fantastisk til tross for at han er en relativt ukjent offentlig person, uten sosiale nettverk.

Karrieren hans ble imidlertid nesten drept før den i det hele tatt begynte. Han ønsket å slutte. Det var en telefonsamtale med faren som fikk ham til å ombestemme seg, og for Rodri er det det viktigste øyeblikket i karrieren.

Sytten år gammel forlot han det lokale laget og reiste til et ungdomsakademi i Villareal for å kjempe for sjansen til å spille profesjonelt. "Jeg husker at jeg ringte faren min og gråt med følelsen av at alt var over. At jeg hadde investert hele livet mitt for å oppnå det, og at det virket som om drømmen var i ferd med å forsvinne. Han sa til meg at hvis vi har kommet så langt, skal vi ikke kaste inn håndkleet. Vi skal gå hele veien", sa han i takketalen da han mottok Ballon d'Or.

I radiointervjuet la han til mer kontekst til det øyeblikket, som kom etter dårlige sportslige øyeblikk så vel som en "ikke ideell" kontekst av å vokse opp i et akademi med 100 andre barn: "Jeg hadde lyst til å slutte helt med fotball. Jeg var nedbrutt på grunn av alt jeg hadde ofret, og så så jeg at det ikke fungerte."

"Etter det øyeblikket endret noe seg i mentaliteten min. Som om jeg ikke hadde noe å tape, så jeg bare fortsatte, helt frem til i dag".

"Jeg tror noe av det viktigste en guttunge må gå gjennom før han begynner med profesjonell fotball, er å gå gjennom både gode og dårlige øyeblikk", la han til. "Hvis du ikke går gjennom dårlige øyeblikk i løpet av karrieren i ungdomsfotballen, er det ikke sikkert du er klar for det når det skjer i profffotballen".