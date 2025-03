Rodrigo Duterte arrestert i Manila etter anmodning fra Den internasjonale straffedomstolen

HQ

Rodrigo Duterte, Filippinenes tidligere president, ble arrestert ved ankomst fra Hongkong på Manilas hovedflyplass tirsdag, etter anmodning fra Den internasjonale straffedomstolen om å arrestere ham på grunn av hans kontroversielle narkotikakampanje (via Reuters).

Duterte, som er kjent for sin frekke retorikk og hardhendte politikk, har stått i spissen for en blodig aksjon som har etterlatt seg tusenvis av døde, og rettighetsgrupper anslår tallet til 30 000 - langt høyere enn politiets offisielle tall.

Arrestasjonen av Duterte markerer et dramatisk øyeblikk i internasjonal rettspleie, ettersom han kan bli den første asiatiske lederen som stilles for Den internasjonale straffedomstolen, til tross for at han i lang tid har trosset domstolens autoritet.

Tilhengere kaller arrestasjonen ulovlig, og hevder at domstolen mangler jurisdiksjon, mens aktivister hyller den som et etterlengtet skritt i retning av ansvarliggjøring av ofrene for utenomrettslige drap. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.