Rodrigo Paz vinner presidentvalget i Bolivia

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at sentrumsorienterte Rodrigo Paz har gått seirende ut av presidentvalget i Bolivia, og dermed gjort slutt på nesten to tiår med venstresidens dominans. Den kristendemokratiske senatorens moderate program, som tar til orde for en gradvis økonomisk reform samtidig som viktige sosiale programmer opprettholdes, appellerte til velgere som var frustrerte over langvarige økonomiske vanskeligheter og mangel på drivstoff. Selv om Paz tiltrer neste måned, mangler partiet hans flertall i parlamentet, noe som gjør det nødvendig å bygge koalisjoner for å få vedtatt reformer. Med en ny tilnærming og pragmatiske allianser går Bolivia nå inn i et nytt politisk kapittel. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!