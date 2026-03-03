Rodrygo fra Real Madrid brekker kneet og kan ikke spille igjen før i 2027, og går glipp av VM

HQ

Rodrygo Goes har pådratt seg en forferdelig kneskade, og vil være ute i store deler av 2026. Etter ryktene tirsdag morgen, etter Real Madrids tap for Getafe, bekreftet Real Madrid at den 25 år gamle brasilianske spilleren har fått påvist et avrevet fremre korsbånd og en avrevet lateral menisk i høyre bein.

Skaden oppsto under mandagens kamp på Bernabéu, da Rodrygo landet ublidt i det 66. minutt, men han fullførte likevel kampen. Etter medisinske tester ble skaden bekreftet, og noen anslår at han vil være ute i ti eller tolv måneder. Det betyr at han går glipp av resten av sesongen med Real Madrid, sannsynligvis en del av neste sesong, kanskje ikke tilbake før i 2027 ... og nesten helt sikkert VM med Brasil, som starter om tre måneder.

Det gjenstår å se om han allerede hadde en fullstendig avrivning eller om det å fortsette å spille forverret en mindre skade, det kan være vanskelig å avgjøre, for under resten av kampen spilte han relativt normalt.

Rodrygos skade avslutter foreløpig en sesong der han spilte mye mindre enn vanlig, og startet bare i 10 av 40 kamper for Real Madrid, og spilte bare 31% av minuttene, ifølge AS. Han scoret tre mål og leverte seks målgivende pasninger.