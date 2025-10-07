Rodrygo reflekterer over krisen med Real Madrid i fjor: "Jeg var verken fysisk eller mentalt frisk"

HQ

Rodrygo har blitt innkalt til Brasil for et par vennskapskamper i Sør-Korea og Japan, og gjenforenes med den tidligere Real Madrid-manageren Carlo Ancelotti. Den 24 år gamle kantspilleren har hatt noen merkelige måneder, der han har gått fra å være en av lagets viktigste målscorere til å bli nesten ubetydelig for laget, til et punkt der mange antok at han kom til å bli solgt i løpet av sommeren.

I et lengre intervju med As sier Rodrygo at han er vant til det: "Hver sommer skjer det samme med meg. Om jeg skal dra eller om jeg har tilbud fra den ene eller den andre klubben. Hvis jeg lyttet til pressen, var jeg i et annet lag hver gang".

Brasilianeren sa at "så lenge Real Madrid vil ha meg, vil jeg være her", og så langt har laget alltid fortalt ham at de vil ha ham der. "Hvis Real Madrid en dag sier til meg: "Rodry, finn deg et nytt lag", vil jeg si "OK". Men det har ikke skjedd. Og når jeg hadde problemer, var de der for meg. Folk spekulerte fordi jeg var stille.", sier han.

Rodrygo snakket også om de siste månedene av 2024/25-sesongen, hvor klubben som helhet gikk gjennom en tøff periode, men spesielt Rodrygo. Han takket Ancelotti, sønnen Davide og den tekniske staben for deres hjelp. "Jeg var ikke bra, verken fysisk eller mentalt. (...) Carlo så hver dag at jeg ikke var frisk, at jeg ikke var i form til å spille, at jeg ikke kunne hjelpe laget. Men det var ikke tid til å komme seg, for vi spilte hver tredje dag, og da kan du ikke stoppe for å løse problemet. Han sa det til meg: "Bare bli her rolig, du er ikke i stand til å spille nå." Jeg takket ham og ba om å få spille. Men han visste at han måtte få personen tilbake før spilleren."

Til slutt dro ikke Rodrygo, men spilleren teller fortsatt ikke vanligvis for Xabi Alonso (i de første åtte ligakampene er han den 16. spilleren i minutter med spilletid, 129, sammenlignet med Mbappés 701 minutter og Vinícius' 592 minutter...).