Rodrygos fremtid i Real Madrid er igjen usikker, uansett om han spiller klubb-VM eller ikke

Rodrygo Goes er nok en gang et av de største usikkerhetsmomentene rundt Real Madrids tropp for 2025/26. Den brasilianske spissen, som pleide å være en av bærebjelkene i laget, har falt ut av form den siste tiden, selv under klubb-VM: Han spilte 75 minutter i den første kampen, men var helt fraværende i den andre kampen (3-1-seier over Pachuca), og Xabi Alonso valgte til og med en egenutviklet spiller med mye mindre erfaring, som Víctor Muñoz, da han byttet ham ut.

Ingenting er hugget i stein, og Rodrygo skal angivelig ønske å bli i Real Madrid, men ryktene sier at klubben allerede har satt en pris på spilleren, og at de nå venter på tilbud. Arsenal har vist stor interesse for den brasilianske spilleren. Manchester City har også henvendt seg til Real Madrid. Og med flere forventede signeringer for klubben etter klubb-VM (inkludert den bekreftede avtalen med Franco Mastantuono, og muligens en midtbanespiller valgt av Xabi Alonso), vil Rodrygo være den mest sannsynlige kandidaten til å forlate klubben.

Alle øyne vil være rettet mot Real Madrids neste kamp på fredag klokken 02:00 BST, 03:00 CEST. Hvis Rodrygo ikke spiller, kan det bli sett på som at spilleren har blitt utestengt igjen, vel vitende om at han snart blir løslatt. Men hvis han spiller ... kan det også tolkes som en måte å vise frem spilleren på for å øke verdien hans overfor potensielle kjøpere. For øyeblikket ser ikke fremtiden hans i hvitt bra ut.