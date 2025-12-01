Rodrygos måltørke er nær ved å bli historisk for Real Madrid

HQ

Rodrygo Goes er inne i en alarmerende måltørke, og er nær ved å tangere en rekord for Real Madrid. Den brasilianske kantspilleren har ikke scoret mål på 30 strake kamper, noe som tangerer rekorden for lengste tid for en Real Madrid-spiss uten å score, som journalist Alexis María Martín-Tamayo har funnet.

Den vanærende rekorden deles med spissen Mariano Díaz, som for tiden spiller i Alavés, og som ikke har scoret mål på 30 kamper og 986 minutter. Rodrygo har imidlertid ikke scoret mål på 1339 minutter, noe som er nær rekorden for flest minutter uten mål av en Real Madrid-spiss: Rafa Marañón brukte 1416 minutter og 29 kamper uten å score.

Ifølge Marca var Rodrygos siste mål for Real Madrid 4. mars, mot Atlético de Madrid i Champions League. I LaLiga er hans siste mål fra 19. januar, mot Las Palmas: 315 dager. Brasilianeren blir ofte brukt som innbytter, og sist søndag klarte han ikke å score i 1-1-kampen mot Girona, den tredje uavgjortkampen på rad for Real Madrid i LaLiga.