ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming-tastatur

I løpet av årene på Gamereactor har jeg hatt muligheten til å teste en hel rekke tastaturer. Det er særlig to faktorer som er avgjørende for min vurdering, og som jeg alltid prøver å ha i bakhodet når det er på tide å prøve et nytt. Den første er at jeg selvfølgelig kan sammenligne flere ulike modeller opp mot hverandre på en enklere og mer rettferdig måte. Det andre er at jeg over tid har funnet det som passer meg perfekt som en som hovedsakelig bruker den til å skrive på - men jeg tester den selvfølgelig også fra et spillerperspektiv.

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For det er selvfølgelig veldig viktig å skille mellom hvilken målgruppe de ulike modellene er rettet mot. Akkurat som med mange andre modeller jeg har testet fra Asus, snakker vi her om en som først og fremst er rettet mot de som bruker den til spill. Dette gjør den ikke helt overflødig for de av oss som er mer skribenter eller forfattere - men det er ikke denne modellens hovedfokus, og den bør derfor selvfølgelig bedømmes mer ut fra målgruppen av gamere den er designet for å passe til.

Når det er sagt, merket jeg ganske tidlig i testperioden at jeg virkelig likte å skrive på den. Den har komfortable og svært responsive taster som både føles og høres herlige ut. Så når jeg ikke spiller, og den blir et skriveverktøy, fungerer den faktisk utrolig bra til det også.

Tastaturets store salgsargument her er imidlertid at det er 96 % av full størrelse. Det betyr at du ikke trenger å ofre noen taster, men i stedet får du dem i et litt mer kompakt format. Det numeriske tastaturet er her. Selv om det er plassert svært nær resten av tastene. Det tok litt tid å venne seg til dette, med noen skrivefeil i begynnelsen, men når man først har fått teken på det, setter jeg pris på at alle tastene er tilgjengelige. Den er imidlertid litt mindre enn versjonene i full størrelse, som tar opp en del verdifull plass på skrivebordet.

Enkel design!

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Selve rammen er laget av aluminium, og jeg vil si at det hele gir et solid og litt mer eksklusivt inntrykk. Samtidig er designet veldig minimalistisk. Selv om det er rettet mot gamere, ser det ved første øyekast mer ut som et tastatur for kontoret enn det har det litt mer prangende gamerdesignet. Det eneste som virkelig pynter opp, er et lite hjul på venstre side, en knapp over hjulet (slik at hjulet bytter funksjon) og en veldig liten rad med symboler og lys - som fungerer som et slags display og viser hvilken funksjon som er aktiv.

For å komme tilbake til det viktigste: tastene. Disse er av typen Asus NX Snow V2 (lineær), og som en som ofte skriver raskt, liker jeg dem veldig godt. Når det gjelder skriving, foretrekker jeg personlig taktile taster med litt motstand - men blant alle de lineære tastene jeg har testet de siste årene, er disse blant de bedre.

Tastaturet er, som modellnavnet antyder, trådløst, enten via Bluetooth eller en 2,4 GHz-mottaker med en imponerende batterilevetid på nesten 600 timer. Den synker imidlertid drastisk til rundt 100 timer hvis du vil bruke LED-belysningen. Du kan selvfølgelig også bruke den med ledning hvis du foretrekker det.

For å justere eller endre funksjoner bruker du den nettbaserte Gear Link. Her kan du for eksempel justere lyset, men også velge hvilke funksjoner som skal være aktive eller deaktiverte på knappen som styrer hva hjulet gjør. Her kan du imidlertid ikke endre så mye, noe som er litt synd. Jeg synes alltid det er rart når de begrenser det på denne måten. Du kan med andre ord bare velge om ting skal være av eller på, men ikke erstatte dem med andre kommandoer.

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På denne siden er det rullehjul som styrer volumet og noen få andre funksjoner. Hvis du slår av lyset, får du en virkelig imponerende batterilevetid.

Alt i alt føles dette som et ganske avskallet gamingtastatur. Det har for eksempel ikke de riktige spillfunksjonene som justerbar aktivering eller hurtigutløsere. Det er rett og slett funksjoner som seriøse spillere kan finne helt uunnværlige. Dette gjenspeiles selvfølgelig i den lavere prisen (i hvert fall sammenlignet med Asus-modeller), og personlig synes jeg de kunne ha presset prisen enda lenger ned for å gjøre den enda mer ettertraktet. Jeg hadde imidlertid også gjerne sett at de faktisk hadde inkludert en håndleddsstøtte som kunne festes magnetisk.

Alt i alt har jeg hatt stor glede av både spilling og skriving på denne, og selv om tastene i seg selv føles litt plastiske å ta på, har de en veldig behagelig følelse, noe som trekker karakteren opp et hakk. Sammenligner jeg det for eksempel med Azoth X, som jeg bruker mest i det daglige, har jeg satt pris på at dette tastaturet føles litt kjappere, og sammen med den litt slankere designen er det lett å anbefale det.