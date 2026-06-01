ROG Xbox Ally med OLED-skjerm kunngjort

En av de absolutt beste bærbare PC-ene er ROG Xbox Ally X, som ble utgitt i fjor høst og i hovedsak kan betraktes som en bærbar Xbox. En av de få klagene har imidlertid vært at enheten mangler OLED-skjerm, sannsynligvis for å holde kostnadene nede.

Men nå har Asus og Microsoft kunngjort en oppdatert modell som tilbyr nettopp det. Enheten heter ROG Xbox Ally X20, med nummeret i tittelen som gjenspeiler det faktum at den blir utgitt akkurat i tide til selskapets 20-årsjubileum. I tillegg til OLED-skjermen (som er 12 prosent større på 7,4 tommer), kommer den også med ROG XREAL R1 Edition 20 AR-briller.

Enheten har en litt mer luksuriøs design med et gjennomsiktig chassis, gull aksenter og en mer stilig Xbox-knapp, selv om spesifikasjonene er uendret. Pris og lanseringsdato er fortsatt ukjent, men vi antar at vi får høre mer under enten Summer Game Fest eller Xbox Games Showcase på henholdsvis fredag og søndag.