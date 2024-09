Roger Clark ønsker å spille Arthur Morgan i en serie på Red Dead Redemption 2

HQ

Det er få videospillprestasjoner som er mer minneverdige enn Roger Clarks rolle som Arthur Morgan. Den irske innfødte fanget perfekt den lovløse ånden til Morgan, og ga oss en karakter vi sent vil glemme, uansett om han var en god eller ond mann i spillet ditt.

Da han nylig ble spurt i et intervju med Gamology om han kunne tenke seg å spille Arthur Morgan i en TV-filmatisering av spillet, sa Clark at hans mening om saken er litt komplisert.

"Det jeg ikke synes er fantastisk, er hvordan den originale rollebesetningen aldri blir anerkjent eller sett på", sa han, og kritiserte moderne videospillfilmatiseringer. "Vi får se Troy og Ashley i TV-serien [The Last of Us], og det synes jeg var strålende - men så ofte ser vi ikke at originalskuespillerne blir vurdert, eller at de får prøvespille."

Dette skyldes tilsynelatende "misoppfatningen om at det er stemmeskuespill. Hvis [film- og TV-produsenter] hadde en bedre forståelse av hvor mye disse dataspillskuespillerne fysisk lever seg inn i rollene, tror jeg det kunne endre holdningene deres til det."

Clark mener også at han kanskje begynner å bli litt for gammel til å spille en live-action Arthur, men han tror at den perfekte erstatningen for ham ville være Danny DeVito. En overraskelse, men en velkommen en.