Roger Federer blir tatt opp i International Tennis Hall of Fame neste år

Roger Federer blir den neste spilleren som blir innlemmet i International Tennis Hall of Fame i Newport, Rhode Island. Denne ideelle organisasjonen, som ble etablert i 1954, har nylig innlemmet Maria Sharapova, brødrene Mike og Bob Bryan, Leander Paes og Esther Vergeer.

Federer er en av tidenes mest suksessrike tennisspillere, og han har vunnet 103 ATP-titler og ligget øverst på ATP-rankingen i 310 uker, inkludert 237 uker i strekk mellom 2004 og 2008. Hans rivalisering med Rafa Nadal og Novak Djokovic innledet epoken med "de tre store".

"Det er en enorm ære å bli innlemmet i International Tennis Hall of Fame og å stå sammen med så mange av spillets store mestere ... å bli anerkjent på denne måten av sporten og av mine jevnaldrende er dypt ydmykt", sier Federer i en uttalelse. Federer trakk seg tilbake i 2022.