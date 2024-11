Roger Federer deler rørende avskjedshilsen til Rafa Nadal

HQ

Rafa Nadal legger offisielt opp etter denne uken. Den legendariske tennisspilleren spiller for det spanske laget i Davis Cup-finalen, og billettene til hans (potensielle) finalekamper koster hundrevis og til og med tusenvis av euro, selv om det fortsatt er uvisst om han faktisk kommer til å spille (det er andre tennisspillere på laget som uten tvil er i bedre form).

Roger Federer, som også er en av de beste tennisspillerne i historien, har publisert en lang melding på Twitter for å hedre sin rival og venn. "Jeg vil at du skal vite at din gamle venn alltid heier på deg, og at han vil heie like høyt på alt du gjør fremover".

Federer begynner å erkjenne at Nadal slo ham, "mye, mer enn jeg klarte å slå deg". Av de 40 kampene de spilte, vant Nadal 24 ganger og Federer 16 ganger. Tallene er litt mer fordelaktige for Nadal (22 Grand Slams mot Federers 20 Grand Slams), selv om Federer har vunnet flere ATP-titler (103 mot 92).

"På grus føltes det som om jeg kom inn i din bakgård, og du fikk meg til å jobbe hardere enn jeg noen gang trodde jeg kunne bare for å holde stand. Du fikk meg til å tenke nytt om spillet mitt - til og med til å gå så langt som å endre størrelsen på rackethodet i håp om å få en fordel."

Federers lange melding inneholder referanser til Nadals "ritualer" når han samlet vannflaskene sine "som lekesoldater i formasjon" eller justerte undertøyet sitt. "I hemmelighet elsket jeg hele greia. Fordi det var så unikt - det var så deg".

Han takker også Rafa for at han inviterte ham til Rafa Nadal Academy i 2016 ("Egentlig inviterte jeg meg selv"), der Federers barn trente, og Federers egen pensjonering for to år siden, da de spilte som doublepartnere.

Federer kommer tilsynelatende ikke til Málaga for Nadals siste turnering

Bildet av de to spillerne som holder hverandre i hendene og gråter etter Laver Cup 2022, vil for alltid være uutslettelig i minnet til tennisfans, og noen journalister spurte Nadal i går om Federer hadde reist til Málaga for å overvære Nadals siste kamp.

Denne meldingen ser ut til å bekrefte at Federer ikke kommer til å delta. "Rafa, jeg vet at du er fokusert på den siste delen av din episke karriere. Vi snakkes når det er over."