Roger Federer håper Carlos Alcaraz vinner Australian Open: "Det ville vært et utrolig spesielt øyeblikk for spillet"
Roger Federer håper Alcaraz vinner Australian Open og fullfører karrierens Grand Slam.
Australian Open 2026 starter denne søndagen, og Jannik Sinner og Carlos Alcaraz er de største kandidatene til å vinne årets første Grand Slam-turnering. Roger Federer, den tidligere sveitsiske spilleren som vant Australian Open seks ganger mellom 2004 og 2018 (som endte opp med å bli hans siste Grand Slam), besøkte Australian Open og ble intervjuet om denne nye æraen i tennis, der han hyllet rivaliseringen mellom italieneren og spanjolen som "fantastisk", med tanke på hvordan "alle prøver å holde følge, og de prøver å dra fra".
Federer har imidlertid valgt side med en av dem i den kommende turneringen: Carlos Alcaraz. Spanjolen fyller 23 år i mai, og hvis han vinner Australian Open 2026, vil han fullføre "karrierens Grand Slam" (vinne Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open) i en alder av bare 22 år.
"I hans unge alder ville det være galskap å fullføre Grand Slam-karrieren. La oss se om han klarer det denne uken. Jeg håper han gjør det, for det ville vært et utrolig spesielt øyeblikk for spillet."
Videre lesning: Teorien som kan forutsi at Carlos Alcaraz vil vinne Australian Open 2026
Federer vant sin første Grand Slam-turnering som 21-åring (Wimbledon 2003), men fullførte ikke karrierens Grand Slam før i 2009, da han vant sin eneste Roland Garros-turnering i en alder av 27 år.
Rafa Nadal er fortsatt den yngste spilleren som har fullført karrierens Grand Slam i den åpne æraen, da han vant US Open i 2010. Han var da 24 år gammel (Nadal vant sin første Grand Slam-turnering, Roland Garros 2005, i en alder av 19 år og 3 dager).
Jannik Sinner var 22 år da han vant sin første Grand Slam, Australian Open 2024. Han fyller 25 år i august, noe som betyr at han kan vinne Roland Garros, hans eneste Grand Slam som mangler, før det...