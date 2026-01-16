Roger Federer håper Carlos Alcaraz vinner Australian Open: "Det ville vært et utrolig spesielt øyeblikk for spillet"

HQ

Australian Open 2026 starter denne søndagen, og Jannik Sinner og Carlos Alcaraz er de største kandidatene til å vinne årets første Grand Slam-turnering. Roger Federer, den tidligere sveitsiske spilleren som vant Australian Open seks ganger mellom 2004 og 2018 (som endte opp med å bli hans siste Grand Slam), besøkte Australian Open og ble intervjuet om denne nye æraen i tennis, der han hyllet rivaliseringen mellom italieneren og spanjolen som "fantastisk", med tanke på hvordan "alle prøver å holde følge, og de prøver å dra fra".

Federer har imidlertid valgt side med en av dem i den kommende turneringen: Carlos Alcaraz. Spanjolen fyller 23 år i mai, og hvis han vinner Australian Open 2026, vil han fullføre "karrierens Grand Slam" (vinne Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open) i en alder av bare 22 år.

"I hans unge alder ville det være galskap å fullføre Grand Slam-karrieren. La oss se om han klarer det denne uken. Jeg håper han gjør det, for det ville vært et utrolig spesielt øyeblikk for spillet."

Videre lesning: Teorien som kan forutsi at Carlos Alcaraz vil vinne Australian Open 2026

Federer vant sin første Grand Slam-turnering som 21-åring (Wimbledon 2003), men fullførte ikke karrierens Grand Slam før i 2009, da han vant sin eneste Roland Garros-turnering i en alder av 27 år.

Rafa Nadal er fortsatt den yngste spilleren som har fullført karrierens Grand Slam i den åpne æraen, da han vant US Open i 2010. Han var da 24 år gammel (Nadal vant sin første Grand Slam-turnering, Roland Garros 2005, i en alder av 19 år og 3 dager).

Jannik Sinner var 22 år da han vant sin første Grand Slam, Australian Open 2024. Han fyller 25 år i august, noe som betyr at han kan vinne Roland Garros, hans eneste Grand Slam som mangler, før det...