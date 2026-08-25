Roger Federer vender tilbake til US Open for å spille en oppvisningskamp sammen med Roddick, McEnroe og Agassi

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Roger Federer trakk seg tilbake i 2022, men spilte for siste gang i US Open i 2019, da han ble slått av Grigor Dimitrov. Syv år senere skal den 45 år gamle sveitsiske tidligere spilleren spille en oppvisningskamp på Flushing Meadows i dag, tirsdag (kl. 02.00 CEST, kl. 01.00 BST onsdag, europeisk tid).

Federer skal spille ett sett mot Andy Roddick, og deretter skal han slå seg sammen med John McEnroe for å møte Roddick og Andre Agassi. Federer vant fem US Open-titler på rad mellom 2004 og 2008, og i et intervju med ATP nevnte han finalen i 2005 mot Agassi som sin favorittkamp i US Open.

«Det er nervepirrende. Jeg har ikke spilt et sett i singel på, jeg vet ikke, kanskje siden Hurkacz på Wimbledon i 2021, så det har gått fem år. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå i morgen. Det er mye usikkerhet, men også stor glede over at jeg kan vende tilbake til Arthur Ashe, et sted hvor jeg har så mange vakre minner», sa Federer.

Etter oppvisningskampen skal Federer innlemmes i International Tennis Hall of Fame neste helg. I tilfelle det skulle være noen tvil (siden Serena Williams har kommet tilbake fra pensjonisttilværelsen i 2022 for å spille igjen, blant annet i kveld sammen med Carlos Alcaraz i mixed-dobbel), sa Federer at han ikke vurderer å komme tilbake, selv om han beklaget at han gikk glipp av den nye generasjonen med Alcaraz og Sinner fordi han pådro seg kneskader i løpet av sine siste sesonger.