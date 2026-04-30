Roger Sweet, skaperen av He-Man og Masters of the Universe, er død

Mange av oss vokste opp med He-Man and the Masters of the Universe på midten av 80-tallet og samlet en liten hær av actionfigurer, ikke bare for å ødelegge Eternia under Skeletors kommando, men også for å beskytte planeten med hjelp av He-Man og vennene hans. Og siden den gang har merket aldri forsvunnet helt, men i år markerer det største skyvet på 40 år.

I juni er det, som du sikkert vet, på tide å sette seg ned i kinomørket for å se filmen Masters of the Universe, som har premiere 5. juni. Men én person som ikke får se den, er Roger Sweet, mannen som en gang skapte He-Man hos Mattel. Han har dessverre gått bort, noe hans kone bekrefter overfor TMZ. Dessverre har årene ikke vært snille mot ham, inkludert to hjerneblødninger, noe som førte til at fansen organiserte innsamlingsaksjoner for hans medisinske behandling (og samlet inn rundt 94 000 dollar via GoFundMe, og Mattel Foundation bidro også med 5 000 dollar).

Ifølge hans kone har hun vært i kontakt med filmskaperne for å få dem til å dedikere filmen til mannen som skapte universet den er basert på, noe som ville ha føltes som en passende avskjed.

Vi kan også nevne at vi i tillegg til filmen i år kan se frem til premieren på He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, et beat 'em up-spill. Det har ingen lanseringsdato ennå, men det kommer trolig på sensommeren eller høsten, noe som gir oss enda en sjanse til å nyte Sweets kreasjon.