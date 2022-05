HQ

For en liten stund siden lanserte Cellar Door Games oppfølgeren til roguelite metroidvania-spillet Rogue Legacy. Dette spillet, ganske enkelt kjent som Rogue Legacy 2, så ut til å utvide det originalen tilbød, ved å servere en liknende utfordrende og straffende spillestil der du spiller som et helt dynasti med stort sett dysfunksjonelle krigere. Nå som det er ute har jeg fått spilt det en del, og selv om jeg har blitt grundig underholdt, er det tydelig at dette ikke for sarte sjeler. La meg forklare hvorfor.

I åpningsfasen av dette spillet kommer du til å feile mye. Men det forventes når du begynner på dette overveldende rogueliteeventyret og blir kjent med mekanikken, kontrollsystemet og hva det er du faktisk forventes å gjøre. Rogue Legacy 2 holder knapt hånden din i det hele tatt, og det er din plikt å utforske og overleve verdenen, oppdage lore og permanente oppgraderinger for å kunne åpne nye områder, nye steder og generelt sett oppnå noen fremgang. Derfor føles starten givende positiv, for til tross for at du virkelig ikke kommer noen vei i selve historien, samler du deg forståelse av spillet, samtidig som du skaffer deg en haug med nyttige permanente oppgraderinger ved å bruke gullet du samler på veien.

I noen timer er dette stort sett hvordan det hele nøstes opp. Du fortsetter å tjene gull, skaffe deg oppgraderinger og fortsetter å kaste deg selv ut i den brutale verdenen for å utfordre bossene som representerer hver region på kartet, noe som vanligvis resulterer i døden. Hvis du klarer å beseire en, får du den neste store oppgraderingen som kan brukes til å bevege deg inn i neste område av kartet, der syklusen stort sett starter på nytt.

Haken med dette systemet i mine øyne er at du kommer til å trenge mye tid for å få den perfekte karakteren, med mange oppgraderinger, for å gjøre noe skikkelig fremgang i Rogue Legacy 2, ellers blir du sittende fast i noe som føles som en endeløs syklus og får stadig mindre oppgraderinger (ettersom prisene øker etter hvert som du fortsetter å kjøpe oppgraderinger) ved å bare tråkke gjennom den første delen av kartet. Dette blir slitsomt og kjedelig når du begynner å føle at det straffende progresjonssystemet endrer seg og blir rett og slett mer straffende enn noe annet.

Nå vet jeg hva du tenker: det er her ferdigheter kommer inn i likningen. Og det gjør det, du trenger å ha en tilhørlighet til plattformspill og roguelike-kamper for å lykkes i Rogue Legacy 2, ettersom det kommer en tid da du rett og slett må bevise at du er dyktig nok til å få jobben gjort og gå videre. Men siden det er mye tilfeldighet i dette spillet, er det ikke alltid det letteste å bare gjøre.

For eksempel kan du starte et nytt run der utvalget ditt av tilgjengelige helter spenner over en kokk, leiemorder og skytter. Men haken er at skytteren har en modifikator som snur skjermen opp ned til gjengjeld for en multiplikator for hvert gull du plukker opp - en modifikator som gjør det svært utfordrende å spille, og utelukker for de fleste denne karen. Så du henvender deg til kokken, som har en modifikator som setter et søkelys på dem, noe som betyr at du bare kan se deler av verdenen rundt karakteren mens resten er helt mørklagt, igjen for en gullmodifikator - og dermed gjør kokken til et dårlig valg. Dette etterlater snikmorderen, som egentlig ikke har noen negative effekter, bortsett fra at han lider av klovnesykdom og ser ut som en sirkusarbeider, og er veganer. Så du tar snikmorderen inn i kamp. Hovedbekymringen her er at den kanskje ikke er din beste karakter, og du har ikke ferdighetsnivået til å lykkes med denne klassen i de utrolig krevende bossmøtene og de stadig vanskeligere områdene som følger etter det.

I hovedsak lider Rogue Legacy 2 litt av det eldgamle problemet med roguelike/roguelite-undersjangeren, som er at den tilfeldige naturen ofte vil bite deg og sette deg tilbake. Hvis du har viljen og pågangsmotet til å akseptere dette og jobbe forbi dette, så er det Cellar Door Games har servert et veldig engasjerende produkt.

Fordi Rogue Legacy er utrolig dypt og velpolert. Spillmekanikken føles stram og responsiv, og den visuelle stilen er strålende. Det er virkelig et spill der du dersom du kan samle opp kreftene til å jobbe deg gjennom hele tiden vil oppdage måter å underholde deg selv på, enten det er gjennom å fullføre de utfordrende Fairy Chests for bedre våpen/rustninger, eller å bruke gull på relikvier og andre godbiter som kan hjelpe deg på reisa.

Ikke forvent å hoppe inn i Rogue Legacy 2 med hensikt om å runde det på noen timer, for det kommer absolutt ikke til å være tilfelle. Men hvis du er på utkikk etter en ny roguelite-opplevelse, en du kan fortsette å gå tilbake til og boltre deg på, så kan oppfølgeren til Cellar Door Games absolutt være spillet for deg.