Rogue Legacy 2 annonsert

Folk visste ikke helt hva de skulle tro da gjengen i Cellar Door Games la ut et bilde av et sverd med et mistenkelig to-tall på. Ville vi endelig få en oppfølger til Rogue Legacy eller var det ondskapsfull aprilsnarr? Heldigvis er det snakk om førstnevnte.

I dag har de nemlig gitt oss noen bilder som bekrefter at Rogue Legacy 2 på vei, og sier samtidig at nærmere informasjon vil komme de neste dagene. Mens vi venter er det et par interessante detaljer i de første bildene. Blant annet har arving-systemet tydeligvis fått en overhaling. Vi får høre hva de sier fremover.