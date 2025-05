Rogue One: A Star Wars Story er for tiden den mest populære filmen på Disney+

Star Wars-spin-offen fra 2016 Rogue One: A Star Wars Story er for tiden den mest populære filmen på strømmeplattformen Disney+. Etter den nylige suksessen med Andor-prequel-serien, ser det ut til at fansen er i ferd med å avslutte historien om Diego Lunas opprørsspion.

Rogue One: A Star Wars Story Andor ble utgitt til ganske middelmådige anmeldelser tilbake i 2016. Det var det andre av Disneys store Star Wars-prosjekter, og ble lansert etter Star Wars: Episode VII - The Force Awakens. Med tanke på mottakelsen resten av Disneys Star Wars har fått, har fansen vært snillere mot Rogue One over tid.

Andor bidro spesielt til å gi den et nytt strøk maling, og ga dybde til mange av filmens karakterer og viste hvordan opprøret startet. Like bak Rogue One på Disney+-listene (ifølge FlixPatrol) ligger Lilo & Stitch, den animerte klassikeren som sannsynligvis får mange visninger i forkant av live-action-remaken som kommer senere denne uken.

Har du sett Rogue One på nytt nylig?