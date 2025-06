Rogue Prince of Persias siste Early Access-oppdatering er ute nå

HQ

På slutten av sommeren vil vi kunne oppleve den komplette visjonen til utvikleren Evil Empire, da The Rogue Prince of Persia forlater Early Access og debuterer i en 1.0-tilstand en gang i løpet av måneden. Nå som det nærmer seg, har den siste oppdateringen for spillet kommet, en oppdatering som også regnes som den siste Early Access-oppdateringen.

Denne nye oppdateringen er nå ute, og selv om den legger til noen få nye funksjoner, ser den for det meste ut til å omarbeide og justere eksisterende deler av spillet. Når det gjelder de få nye elementene, sparker Arsenal ting av, med dette er et verktøy for å forby og deaktivere våpen fra løp slik at du ikke trenger å bruke dem. For det andre er en Tutorials Compendium, som i utgangspunktet er et sted der alle opplæringselementer kan bli funnet. For det tredje er det Story Objectives, som er en måte å hjelpe spillerne med å finne frem til fremdriften og plotte en vei fremover i historien, og som dukker opp under innlastingsskjermene og på Mini Map. Til slutt er det Legends, som er en måte å bedre fortelle hva hvert ikon og symbol på Mini Map betyr.

Utover dette har noen Awakening Stones blitt omarbeidet, Book of Head blir justert for å gjøre utfordringer og oppgaver litt mer tilgivende, Recycle blir justert, Medallions blir justert slik at de ikke lenger ødelegges når de byttes ut, og det er også noen balanserings- og optimaliseringsendringer.

Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene for oppdateringen her, samt instruksjoner for å få tilgang til testgrenen hvis du vil gi tilbakemelding og hjelpe Evil Empire med å gjøre spillet så bra som mulig.