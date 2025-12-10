Rogue stjeler alles krefter i den nye Marvel Rivals -traileren

HQ

Vi har visst en stund nå at Rogue blir med på Marvel Rivals -listen. Rogue hopper i kamp sammen med sin ektemann Gambit, og er en Vanguard, noe som kan virke litt rart i begynnelsen til du sjekker ut gameplayet hennes.

Rogue blir sittende fast i nærkamp med motstanderne, slår og sparker og bruker berøringen sin til å stjele fiendens krefter. Mange av evnene hennes gjør tick-skade på fiender, og rushen hennes gjør at hun kan komme seg raskt til fiender på flukt.

Det faktum at Rogue kan stjele så å si alle andre heltes krefter, gjør henne til en av de mest komplekse figurene i Marvel Rivals. Men hvis hun brukes riktig, vil dette sannsynligvis også gjøre henne til en av spillets sterkeste helter. Hennes ultimate lar henne stjele energi fra alle i et område rundt henne, noe som gir store svingninger i lagkamper og viser at hun til tross for sin størrelse er en like effektiv tank som alle andre helter.