Rogue Waters: Et taktisk RPG med stil

Det finnes så mange taktiske RPG-spill nå for tiden at det kan være et mareritt å bli begeistret for nye tilskudd til sjangeren. Mange har en tendens til å se og spille på en veldig lik måte, og har til og med ofte en designfilosofi som er krevende og om noe litt for kompleks til å være lett å konsumere og nyte. Det er definitivt en medvirkende årsak til at jeg bare har en tendens til å velge en håndfull taktiske RPG-er, og det er også en viktig grunn til at Rogue Waters fanget min oppmerksomhet på Gamescom.

For selv om dette spillet har alle de tradisjonelle elementene og bevegelige delene av et taktisk RPG - for eksempel de turbaserte kampene, valgene og den beslutningsfylte dialogen, den isometriske kameravinkelen, de store tilpasningsmulighetene og karakterutviklingen - har det også noen få designvalg som sørger for at alle disse typiske elementene flyter på en mer strømlinjeformet og tilfredsstillende måte.

Ta kampene til å begynne med. Dette er et piratspill, så mye av handlingen utspiller seg på skip som gir lengre og trangere slagmarker med mindre åpen plass til å bevege seg og flankere fiender. Utvikleren Ice Code Games har funnet en god løsning på dette avstandsproblemet, med en kjedeeffekt som stammer fra det elegante sverdspillet som gjør at fiender eller allierte tvinges bakover hver gang de angripes med et nærkampsangrep. Tanken er at for å slå med sverd må du gjøre et utfall og deretter okkupere motstanderens område, slik at motstanderen blir tvunget til å trekke seg tilbake og bli presset bakover. For Rogue Waters baner dette vei for en flott kjedemekanikk der du kan angripe en fiende, tvinge dem tilbake til en fare eller en annen fiende for å stable opp skade på fiender som ikke engang er i din umiddelbare angrepsrekkevidde. Hvis målet ikke har noe sted å bevege seg, vil de ganske enkelt bli eliminert der og da, noe som betyr at kampene kan være raske og flytende hvis du planlegger fremover og gjør intelligente trekk.

Ice Code Games har også fjernet den typiske prosentbaserte handlingen som ofte fører til frustrasjon. Nå vil ikke angrepene gå glipp av noe, men haken er at på grunn av kjedeeffekten må du tenke flere runder i forveien, ettersom en enkel omposisjonering kan sette karakteren din i fare hvis visse dominobrikker faller på rekke og rad, om du vil. I tillegg kommer en rekke evner og unike karaktertyper som gir nye angrepsstiler, for eksempel feiende områdesplittinger eller muligheten til å løfte og kaste et mål ut i miljøturbulens. Rogue Waters føles virkelig som et taktisk RPG uten støttehjul, og jeg setter stor pris på det mindre rigide designet. Faktisk er det så mye friere at det til og med finnes en angre-knapp slik at du kan gjenta trekk hvis noe ikke gikk som planlagt, noe som også gjør spillet mindre stressende og krevende.

Siden det er et piratspill, er det også skipsbaserte kamper, men dette tjener først og fremst til å legge grunnlaget for de turbaserte hovedkampene. I praksis går det ut på at du går til sjøs og angriper viktige deler av fiendens skip, for eksempel ved å ødelegge kanonene deres slik at de ikke kan skyte tilbake, eller nøytralisere et spesifikt anlegg som kan forbedre fiendens slagkraft i hovedkampen. Du kan til og med angripe visse fiendtlige enheter slik at færre eller ingen av dem kan delta i selve slaget. Haken er selvsagt at fiendtlige skip vil gjøre det samme mot deg...

Det interessante med Rogue Waters er at det også er et roguelike (derav navnet, antar jeg). Jepp, virkelig. Du jobber deg gjennom spillet ved å navigere gjennom et kart i Slay the Spire -format, der du velger hvilke skip du skal møte på veien videre. Noen er enklere, men gir mindre imponerende belønninger, mens andre vil presse deg til det ytterste med tanke på at du kan få noe bemerkelsesverdig for innsatsen din. Hvilken rute du velger er opp til deg, men jo bedre utstyr du har, jo mer talentfulle og erfarne besetningsmedlemmer du rekrutterer, og jo mer allsidig skipet ditt er, desto viktigere blir det å fullføre lengre løp. Det skal selvfølgelig sies at roguelike-oppsettet betyr at hvis du mislykkes, blir du tvunget til å gå tilbake til utgangspunktet, men du kan låse opp elementer og gjenstander som kan monteres på skipet ditt før et løp for å gjøre ting litt enklere, noe som betyr at det også er overbevisende progresjon å finne.

Men uansett, for en som ikke pleier å finne mye spenning i taktisk strategispill, ser det ut til at Rogue Waters gjør mye riktig for å få kategorien til å føles som en eksplosjon. Med roguelike-elementet er spørsmålet selvfølgelig om dette vil være bærekraftig time etter time, men ut fra det jeg fikk se og de kreative mulighetene det åpner for og oppmuntrer til, er det definitivt mye potensial og løfterikt med dette prosjektet.