Rogues stemmeskuespiller deler råd til den som skal gi liv til X-Men-karakteren i live-action

Mens den umiddelbare fremtiden for Marvel Cinematic Universe dreier seg om Spider-Man og Avengers, vil X-Men etter hvert bli en seriøs del av den store verden. Vi vet at mange Mutants vil dukke opp i de kommende Avengers filmene, men etter det kan vi også forvente en frittstående X-Men film som vil bli ledet av Thunderbolts*-regissør Jake Schreier. Dette er viktig fordi det sannsynligvis betyr at mange populære figurer vil få sin MCU-debut før heller enn senere.

Selv om det allerede finnes noen mutanter i MCU, som varianter av Wolverine og Gambit (og til og med Scarlet Witch, avhengig av hvem du spør), er størstedelen av mutantgalleriet på vei, inkludert forhåpentligvis Rogue. Nå som karakteren utvilsomt snart får et live-action-alternativ, har Lenore Zann, skuespilleren som har lagt stemme til Rogue i årevis i den animerte serien, gitt sine råd til den potensielle stjernen som får rollen som det sørlige overmennesket.

I en tale på FanX Comic Convention i Tampa Bay, ifølge Collider, var Zanns viktigste råd å "Se X-Men: The Animated Series, og deretter X-Men '97. Det er det viktigste jeg ville sagt."

Zann utdypet med å forklare hvordan hun håper MCU også får en mer autentisk representasjon av Rogue, ikke en som ligner på det vi så i Bryan Singers X-Men -filmer, der hun var mer barnslig og skreddersydd for en annen demografisk målgruppe.

"Jeg tror at filmversjonene endret Rogue fra det hun var skrevet i tegneseriene og det vi gjorde i den animerte serien. Hun ble på en måte mer lik Jubilee. Og jeg tror at de gikk etter en yngre målgruppe ved å gjøre det, men jeg vet ikke hvorfor de ikke bare valgte Jubilee og brukte Jubilee i stedet for å gjøre Rogue lik Jubilee. Så det blir interessant å se hvor de går nå."

